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Spor

Liverpool'un yeni yeni yıldızı Japon futbolcu Wataru Endo

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bundesliga temsilcisi Stuttgart'tan 30 yaşındaki Japon futbolcu Wataru Endo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Liverpool'un yeni yeni yıldızı Japon futbolcu Wataru Endo
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'tan 30 yaşındaki Japon futbolcu Wataru Endo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Endo uluslararası izin ve çalışma izni başvurusuna tabi uzun vadeli bir sözleşme için anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.

30 yaşındaki orta saha futbolcusu, kulübün internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Şu anda çok mutluyum ve Liverpool'da büyük bir kulübe katılacağım için çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

İngiliz medyasına göre, 19 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Japon futbolcunun Liverpool ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Endo, Stuttgart'ta forma giydiği 4 sezonda 133 maça çıktı ve 15 gol attı.

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