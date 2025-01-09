Liverpool'un yıldızına iki talip

Brighton ve Borussia Dortmund ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak istiyor.

Sky Sports'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ve Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund Liverpool'un 21 yaşındaki yıldızı Harvey Elliott'ı yakın takibine aldı.

SLOT İLE SINIRLI FORMA ŞANSI

Liverpool teknik direktörü Arne Slot yönetiminde yeterince forma şansı bulamayan Elliott, bu durum nedeniyle başka takımların radarına girdi.

BU SEZON 9 MAÇTA GÖREV ALDI

İngiliz oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol attı.