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Spor

Lizbon'da Jorge Jesus zirvesi! Brezilya Milli Takımı için görüştüler

Jorge Jesus için Portekiz basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi mayısta sona erecek olan Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için eski futbolcu Julio Cesar ile görüştüğü belirtildi. İşte detaylar...

26 Mart 2023 Pazar 23:31 - Güncelleme:
Lizbon'da Jorge Jesus zirvesi! Brezilya Milli Takımı için görüştüler
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Lizbon'da görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

LIZBON'DA JULIO CESAR İLE GÖRÜŞTÜ

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne hangi ismin getirileceği halen netleşmezken, Jorge Jesus'un yanı sıra Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ismi geçen adaylardan birisi olarak göze çarpıyor.

RIVALDO İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bir diğer Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo da daha önce İstanbul'a gelerek Jorge Jesus ile görüşmüş ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.

JORGE JESUS'UN BREZİLYA İLE İLİŞKİLERİ İYİ

Daha önce Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile oldukça başarılı bir serüven geçiren Jesus'un Brezilya ile oldukça iyi ilişkileri bulunuyor. Ülkede Portekizce konuşulması ve kazandığı başarılar sebebiyle Jorge Jesus'a büyük saygı duyulması, tecrübeli teknik adam ile Brezilya arasında güçlü bağlar oluşturdu.

Fenerbahçe ile ligde Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde bulunan Jorge Jesus'un, sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi mayıs ayında sona erecek.

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