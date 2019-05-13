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Ljajic 2. yarıya damga vurdu

Alanya filelerini havalandıran Sırp futbolcu, Süper Lig’in ikinci devresinde 7’nci kez gol sevinci yaşarken, 2019’da en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.

  • Star Spor
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KARTAL’DA ikinci yarıdaki performansı ile dikkat çeken isimlerden Adem Ljajic, dünük Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da boş geçmedi. Sırp futbolcu, Süper Lig’in ikinci devresinde 7. kez fileleri havalandırdı ve 2019 yılında en fazla gol atan orta saha oyuncusu olarak öne çıktı. İkinci devrede 7’de asist yapan Beşiktaşlı oyuncu sezon başında bu yana ise gol sayısını 9’a, asist sayısını ise 8’e yükseltti. Ljajic, “Ligin sonu iyice yaklaştı. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip de açık futbolu tercih etti. İyi bir mücadele ortaya çıktı” dedi.

Öte yandan Ricardo Quaresma’da Süper Lig’deki gol hasretine aylar sonra son verdi. Son olarak 7. haftadaki Kayserispor maçında fileleri havalandıran Portekizli yıldız 226 gün sonra golle tanıştı. Quaresma bu sezon ligde 3 gole ulaşırken, takıma 11 de asist katkısı verdi.

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