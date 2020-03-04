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Spor

Ljajic için Cagliari devreye girdi

Bu sezon bir türlü beklenen performansı gösteremeyen 28 yaşındaki oyuncu Adem Ljajic için Sergen Yalçın da 'Gidebilir' raporu verdi. Yönetim, satıştan yüksek gelir bekliyor

04 Mart 2020 Çarşamba 11:15 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 11:15

Adem Ljajic'in Beşiktaş macerası sezon sonunda noktalanacak. Geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiralanan ve 11 gol atıp 13 asist yaparak çok başarılı bir performans ortaya koyan Boşnak asıllı yıldızın önceki yönetim tarafından tapusu alınmıştı. Bonservisine 6,5 milyon avro ödenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezonki performansı ise tam bir hayal kırıklığı. Çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Ljajic'in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi.

Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi. Ayrıca Ljajic'in alacakları ödenmediği gerekçesiyle sık sık huzursuzluk çıkarması ve takımdaki diğer oyuncuları da menfi yönde etkilemesi bardağı taşırdı.

CAGLIARI DEVREDE

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu gelişmelerden son derece rahatsız olduğu ve yönetici Erdal Torunoğulları'na talimat verdiği öğrenildi. Şimdiden gönderilecekler listesine konulan Ljajic'in satışından elde edilecek gelir de yönetimi rahatlatacak. İtalyan kulüplerinin radarında olan yıldız oyuncunun satışından yaklaşık 5 milyon avroluk gelir hedefleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten senede 2,25 milyon avro ücret alan Ljajic eğer satılırsa yönetim büyük bir külfetten kurtulmuş olacak. Sezon başında da İtalya'dan teklifler alan 22 yaşındaki futbolcu için Serie A ekiplerinden Cagliari'nin nabız yokladığı biliniyor.

(Türkiye)

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