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Ljajic: Neyse ki son dakikada kazanmayı başardık

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Adem Ljajic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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"BİRÇOK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİK"

Maçı değerlendiren Ljajic, "Gerçekten iyi bir performans gösterdik, oyunun genelinde kontrol bizdeydi. Birçok fırsat yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik. Neyse ki son dakikada kazanmayı başardık, gerçekten çok mutluyum kazandığımızdan dolayı" dedi.

"UMARIM BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDERİM"

Beşiktaş'ta devam etmek istediğini kaydeden Sırp oyuncu, "Umarım Beşiktaş'ta devam ederim, burada gerçekten memnunum. Burada benimle birlikte olan insanlarla çok iyi bir ilişkim var, devam edeceğimi umuyorum" diye konuştu.

"AYNI PERFORMANSI MİLLİ TAKIMDA DA GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Sırbistan Milli Takımı ile önemli maçları olduğunu da belirten yetenekli futbolcu, "Milli aradan önce bir maçımız daha var. Almanya ve Portekiz ile eleme anlamında önemli maçlara çıkacağım milli takımda. Umarım orada da aynı performansı gösteririm" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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