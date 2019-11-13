Ljajic&Ozzi görüşme odasına

KARTAL’DA hedefteki isimler Adem Ljajic ile Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş’ın Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tepkisini çeken iki oyuncu ile Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın bir görüşme yaptığı öğrenildi. Takımda son dönemde yaşanan yükselişe rağmen, genel durumu yeterli bulmayan Avcı’nın özellikle performansı daha düşük isimler üzerinde yoğunlaşarak, takımın genel durumunu daha da yükseğe çıkarmaya çalıştığı ifade edildi. Bu çalışma kapsamında Oğuzan Özyakup ve Adem Ljiajic ile özel olarak ilgilenen Avcı, bu oyuncuları, “Her ikiniz de çok kaliteli futbolcularsınız. Ancak son dönemde kalitenizin hakkını vermiyorsunuz. Bu formayı giymek kolay değildir ama giydikten sonra taşımak daha zordur. Formayı kaybederseniz bir daha bulamayabilirsiniz” diye ikaz etti.