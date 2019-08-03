Ljajic ve Dorukhan 2 hafta yok

KARTAL’IN iki yıldızı Sırp Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz’ün Avusturya kampında sakatlanmaları moralleri bozmuştu. MR’ları çekilen iki oyuncuda 1. dereceden kas zorlanması tespit edildi. Ljajic ve Dorukhan Toköz’ün 14 gün dinlendirileceği öğrenildi. 2 oyuncu bu sürede hem tedavi olacak hem de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışacak. Bu arada Beşiktaş, Avusturya’daki kamp çalışmalarına dün de sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Atiba, Roco, Dorukhan ve Ljajic çalışmaya katılmadı. Taktik programın yer aldığı çalışmalar ile pas ve şut idmanı yapıldı. Antrenmanı Serdal Adalı ve Ahmet Kavalcı da izledi. Futbolcular Vodafone talihlilerine imza dağıttı. Öte yandan divan başkanlık seçimi bugün Vodafone Park’ta 10.30’da yapılacak. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk ile Haluk Karakurt ve Şeref Nasır yarışacak. Oy verme işlemi 17.00’ye kadar sürecek.