Ljajic'e göre Avrupa ikinci planda

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BEŞİKTAŞ’TA bu sezon beklentilerin altında kalan Adem Ljajic, hem kendisi için, hem de takımı için her şeyin daha iyi olacağını söyledi. Süper Lig’in kendileri için Avrupa Ligi’nde daha önemli olduğunu vurgulayan Sırp oyuncu Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Alanyaspor galibiyetinin bizim dönüm noktası olması temennisinde bulunuyorum. Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam. Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz.”

2 TÜRKİYE, 3 SÜPER KUPA KALDIRDI

“Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler. Avrupa Ligi’nde de bizim için henüz hiçbir şey bitmedi. Braga maçını kazandığımız takdirde grupta ilk iki sıra için ciddi bir fırsat yakalarız. İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Futbolu burada bırakabilirim.”