23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9313
  • 6,5492
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ljajic'e göre Avrupa ikinci planda

Ljajic, “Lige kötü başlasak da zirveden çok geride değiliz. Alanya maçı dönüm noktamız olacak. Avrupa Ligi’nde henüz pes etmedik. Ben de lige iyi başlayamadım ancak daha iyisini yapabilirim” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

BEŞİKTAŞ’TA bu sezon beklentilerin altında kalan Adem Ljajic, hem kendisi için, hem de takımı için her şeyin daha iyi olacağını söyledi. Süper Lig’in kendileri için Avrupa Ligi’nde daha önemli olduğunu vurgulayan Sırp oyuncu Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Alanyaspor galibiyetinin bizim dönüm noktası olması temennisinde bulunuyorum. Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam. Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz.”

2 TÜRKİYE, 3 SÜPER KUPA KALDIRDI

“Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler. Avrupa Ligi’nde de bizim için henüz hiçbir şey bitmedi. Braga maçını kazandığımız takdirde grupta ilk iki sıra için ciddi bir fırsat yakalarız. İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Futbolu burada bırakabilirim.”

Telabyad´ın doğusu ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor
 

POPÜLER HABERLER

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA