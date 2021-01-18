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Spor

Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz teklif

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Ljajic'e Sivasspor talip oldu. Kırmızı beyazlılar yarım dönemlik ücretinin yarısını karşılamak şartıyla Ljajic'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:34
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Beşiktaş'ta teknik ekibin ara transfer döneminde yollarını ayırma yönünde görüş belirttiği Adem Ljajic için beklenen atak Süper Lig’den geldi. İlk etapta menaceri aracılığıyla ülkesi Sırbistan’dan kendisine kulüp bulmaya çalışan tecrübeli 10 numaraya, Sivasspor talip oldu. Beşiktaş’tan yıllık 3.2 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun yarım dönemlik maaşının yüzde 50’sini ödeyerek bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlayan Yiğidolar’a, kulüpten izin çıktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın, bu transfer için Ljajic’i ikna turuna başladığı belirtildi.

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