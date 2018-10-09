Ljajic'in performansı hayal kırıklığı yarattı

BEŞİKTAŞ’TA gelen, gideni aratıyor. Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu nedeniyle kadrosunda tutamadığı Anderson Talisca’nın yerine Torino’dan kiraladığı Adem Ljajic, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı ve Çin’in Guangzhou Evergrande takımına giden selefini arattı.

6 MAÇTA SADECE 1 ASİSTİ VAR

Kartal’da Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk olarak 15 Eylül’de Yeni Malatyaspor ile Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada ilk 11’de şans verilen Sırp 10 numara, şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta 3’ü ilk 11’de olmak üzere 276 dakika görev yaptı. Ljajic, son Atiker Konyaspor deplasmanında olduğu gibi 4 maçın hiçbirinde ne gol atıp ne de asist yaparak, takıma katkı veremedi.

KENDİSİNİ HİÇ ZORLAMIYOR!

Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’a karşı 78 dakika süre alıp, 1 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, Malmö deplasmanında da 70 dakika sahada kalmış ancak varlık gösterememişti. Futbol otoriteleri, çok yetenekli olarak gördükleri Adem Ljajic’in şu ana kadar takım arkadaşlarından yeterince top alamadığı ve kendisinin de takıma destek olmak adına hiç zorlamadığı yönünde eleştirilerine yer verdi.