Ljajic’in performansı şapka çıkarttırıyor

Beşiktaş'ta artık 10 numara pozisyonunun değişmez ismi olan Adem Ljajic parmak ısırtmaya devam ediyor. İkinci yarıya iyi başlayan ve 2 asist, 1 gollük performansıyla dikkat çeken Sırp oyuncu Bursaspor karşılaşmasında da çok etkiliydi. Ljajic her ne kadar gollere doğrudan katkı vermese de etkili pasları ve şutlarıyla alkışlandı. Rakip kaleyi biri serbest vuruş olmak üzere 3 kez yoklayan Ljajic, gününde olan kaleci Muhammed’i geçemedi. Ancak 27 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın en iyileriden birisi oldu.