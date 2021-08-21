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Spor

Ljajic'in transferine ''kız arkadaş'' engeli

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'e Spartak Moskova'nın talip olduğu ancak Sırp yıldızın kız arkadaşının Moskova'da yaşamak istemediği için transferin yattığı iddia edildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:15 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:15
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Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta, Adem Ljajic kadro dışı bırakılmıştı. Siyah beyazlılar, Sırp yıldızı elden çıkartmak istese de aldığı yüksek ücret nedeniyle bu pek mümkün görünmüyordu. Yine de Moskova'dan teklif alan Ljajic'e bu kez de 'kız arkadaş' engeli çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre; Spartak Moskova'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık teklifinde bulunduğu; Beşiktaş'ın "evet" dediği ancak Ljajic'in kız arkadaşının Moskova'da yaşamak istememesi nedeniyle Sırp yıldızın teklifi geri çevirdiği belirtildi.

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