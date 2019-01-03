Ljajic’in yeni adresi Milan

BEŞİKTAŞ’TA kiralık olarak forma giyen ve Torino’nun geri istediği Adem Ljajic ile ilgili olarak, İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Torino’nun 27 yaşındaki Sırp futbolcu için Milan kulübü ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle oyuncuyu geri istediği belirtildi. Torino, Adel Ljajic’i geri aldıktan sonra Milan’a iyi bir fiyata satacak. Ljajic, bu sezon Beşiktaş formasıyla lig ve Avrupa’da 17 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 3 asist yaptı.