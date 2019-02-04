Ljajic’ten 13 puanlık katkı
Beşiktaş’ın Sırp yıldızı takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı. Adem Ljajic’in sahneye çıktığı 5 maçta, Siyah-Beyazlı takım 4 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 13 puan yazdırdı.
- StarSpor
KARTAL’DA form grafiği giderek yükselen Adem Ljajic, takımın en kritik isimlerinden birisi haline geldi. İlk 6 haftada beklentilerin uzağında kalan ve takıma skor anlamında fazla katkı sağlayamayan Sırp futbolcu ilk olarak deplasmanda 4-1 kazanılan Ankaragücü maçında 1 gol ve 1 asiste imza attı. 1-0’lık Galatasaray maçında da fileleri havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, 3-0’lık Akhisar mücadelesinde 2 asist, 1-1’lik Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçında 1 asist yaptıktan sonra, önceki akşam 6-2 biten Antalya sınavında penaltıdan takımının ilk golünü atan isim oldu. Ljajic’in gol attığı 5 maçta hiç yenilmeyen ve 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 13 puanı hanesine yazdırdı. Duran toplarda etkili olan Ljajic, bu sezon 7 frikik kullandı. Bir tanesi penaltı oldu, biri direkten döndü, ikisini kaleciler son anda çıkardı, biri kaleciden döndü ve gol oldu. Ljajic 3 frikikte ise isabet sağlayamadı. Öte yandan Kagawa’nın takıma katılmasıyla Ljajic’in görev bölgesinde de değişim olacak. Şimdiye kadar forvet arkası oynayan Sırp oyuncu, bu mevkiyi Japon arkadışına bırakıp sola geçecek.
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