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Ljajic’ten 13 puanlık katkı

Beşiktaş’ın Sırp yıldızı takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı. Adem Ljajic’in sahneye çıktığı 5 maçta, Siyah-Beyazlı takım 4 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 13 puan yazdırdı.

  • StarSpor
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KARTAL’DA form grafiği giderek yükselen Adem Ljajic, takımın en kritik isimlerinden birisi haline geldi. İlk 6 haftada beklentilerin uzağında kalan ve takıma skor anlamında fazla katkı sağlayamayan Sırp futbolcu ilk olarak deplasmanda 4-1 kazanılan Ankaragücü maçında 1 gol ve 1 asiste imza attı. 1-0’lık Galatasaray maçında da fileleri havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, 3-0’lık Akhisar mücadelesinde 2 asist, 1-1’lik Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçında 1 asist yaptıktan sonra, önceki akşam 6-2 biten Antalya sınavında penaltıdan takımının ilk golünü atan isim oldu. Ljajic’in gol attığı 5 maçta hiç yenilmeyen ve 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 13 puanı hanesine yazdırdı. Duran toplarda etkili olan Ljajic, bu sezon 7 frikik kullandı. Bir tanesi penaltı oldu, biri direkten döndü, ikisini kaleciler son anda çıkardı, biri kaleciden döndü ve gol oldu. Ljajic 3 frikikte ise isabet sağlayamadı. Öte yandan Kagawa’nın takıma katılmasıyla Ljajic’in görev bölgesinde de değişim olacak. Şimdiye kadar forvet arkası oynayan Sırp oyuncu, bu mevkiyi Japon arkadışına bırakıp sola geçecek.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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