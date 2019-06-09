Llorente’ye Aslan pençesi

SÜPER Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren Galatasaray, transferde bombaları patlatmak için gün sayıyor. Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan aldığı Mbaye Diagne’yi satarak kaynak yaratmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın, forvet için hedefindeki ismin Tottenham’ı bırakan Fernando Llorente olduğu öğrenildi.

İMZA PARASI ZARAR SAYILMIYOR

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasına uymak zorunda olan CimBom, futbolculara ödenen imza parası, FFP şartlarına göre zarar olarak yazılmadığı için bonservisi elinde olan yıldızları takibe aldı ve Tottenham’ın sözleşmesini uzatmadığı 34 yaşındaki İspanyol golcü için düğmeye bastı. Devler Ligi’nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’ın Llorente’ye uygun bir teklifte bulunduğu bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CAZİP GELDİ!

Daha önce Athletic Bilbao, Juventus, Sevilla gibi devlerin de formasını giyen Llorente’nin ilk düşüncesinin ülkesine dönmek olduğu ancak Şampiyonlar Ligi kozuyla Galatasaray’a gelmeye de sıcak bakabileceği kaydedildi. İngiltere’de haftada 100 bin sterlin kazanan 34 yaşındaki golcü oyuncunun bu rakamlara ulaşan bir teklif almadığı, yıllık net 3,5-4 milyon euroluk bir rakamı kabul edebileceği ifade ediliyor.