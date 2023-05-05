Lloris'ten Tottenham'a kötü haber

Tottenham'ın başarılı file bekçisi Hugo Lloris'ten kötü haber geldi. Newcastle United ile oynanan mücadelede sakatlanarak yerini yedek kaleci Fraser Forster'a bırakan deneyimli oyuncu sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Geçici antrenör Ryan Mason, Hugo Lloris'in sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında oynayamayacağını açıkladı.



2012/2013 sezonunda Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan Tottenham'a transfer olan 36 yaşındaki Fransız kaleci, uzun süredir İngiliz ekibinin kalesini koruyor. Tottenham'da toplam 11 sezonda 447 maçta forma giyen Lloris, İngiliz ekibinin efsanelerinden birisi haline geldi. Ligde 7. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham'ın ise şimdi ne yapacağı merak konusu.