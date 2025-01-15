Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun talebiyle ilgilendiği Newcastle United'ın savunma oyuncusu Lloyd Kelly için yaptığı teklif reddedildi.

Telegraph'ta yer alan habere göre; Newcastle'ın Fenerbahçe'nin teklifini dinlemeye istekli olduğunu, zira Kelly'nin sol stoper pozisyonu için Dan Burn ve Sven Botman'ın gerisinde kaldığını, ancak yapılan ilk teklifin oyuncuya biçilen değerin oldukça altında olduğunu belirtildi.

Halihazırda görüşmeler ilerlemiş değil ve Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki oyuncu için teklifini önemli ölçüde yükseltmesi gerektiği vurgulandı.

NEWCASTLE: "ANLAŞMA YAKIN DEĞİL"

Telegraph'a konuşan Newcastle kaynakları, şu anda bir anlaşmanın yakın olmadığını ve oyuncuyu kaybetmek istemediklerini vurguladı.

Artık geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklif yapmaya istekli olup olmadıklarına karar vermek Fenerbahçe'ye kalmış durumda...

NEWCASTLE'DAKİ SÜRESİ KISITLI

Geçtiğimiz yaz Bournemouth'tan serbest transfer olarak transfer edilen Kelly, Premier Lig'de dört maç olmak üzere tüm kulvarlarda sadece yedi maça çıkabildi ve Botman'ın ciddi bir diz sakatlığının ardından geri dönmesiyle oyun süresi daha da kısıtlı hale gelecek.

NEWCASTLE, MALİ AÇIDAN RAHAT KONUMDA

Newcastle son hesap döneminde Premier Lig'in karlılık ve sürdürülebilirlik kuralları uyarınca herhangi bir ceza almaktan rahatça kaçındı ancak bu ay bir transfer yapma umutlarını artırmak için birini satmaya istekliler.

Ocak ayında transfer yapmasalar bile, diğer kulüplerin PSR ihlalinden kaçınmak için satış yapmak zorunda kalabilecekleri Haziran ayında harcama yapacak boşluğa sahip olmanın son derece faydalı olabileceğinin farkındalar.

Newcastle ayrıca kanat oyuncusu Miguel Almiron'un potansiyel ayrılışı hakkında yurtdışındaki birkaç kulüple görüştüğü belirtildi.