İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Haziran 2021 Cumartesi / 24 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6822
  • EURO
    10,5718
  • ALTIN
    526.991
  • BIST100
    1432.93
Spor

Lobjanidze Hatayspor'a transfer oldu

Hatayspor, Saba Lobjanidze'yle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:23 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:23
ABONE OL

Atakaş Hatayspor geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Gürcü sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'un resmi internet sitesinden Lobjanidze transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.