Lobjanidze Hatayspor'a transfer oldu

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:23 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:23

Atakaş Hatayspor geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Gürcü sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'un resmi internet sitesinden Lobjanidze transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."