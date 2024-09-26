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Spor

Locatelli'den Arsenal itirafı

Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Arsenal yerine İtalyan ekibini seçtiği için pişman olmadığını söyledi.

26 Eylül 2024 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Locatelli'den Arsenal itirafı
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Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Arsenal ile ilgili bir itirafta bulundu.

2023 yılında Arsenal ve Juventus arasında tercih yapan ve İtalyan ekibini seçen Locatelli, bu kararından pişman olmadığını söyledi.

"JUVE'DEN PİŞMAN DEĞİLİM"

İtalyan orta saha oyuncusu, "Arsenal yerine Juventus'a transfer olduğum için pişman değilim." dedi. Arsenal'in maçlarını takip ettiğini söyleyen Locatelli, "Maç izlemeyi ve Arsenal'i izlemeyi seviyorum. Mikel Arteta'ya saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Juventus, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2023 yazında Sassuolo'dan 36 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Juventus'ta 138 maça çıkan Manuel Locatelli, 4 gol attı ve 13 asist yaptı.

  • Juventus forması
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