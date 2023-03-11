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Spor

Lodos reklam panolarını yıktı, maç iptal oldu!

Muradiyespor - Manisaspor maçı kuvvetli lodos nedeniyle sahanın tellerinin ve reklam panolarının yıkılması üzerine 12. dakikada tatil oldu.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 14:33 - Güncelleme:
Lodos reklam panolarını yıktı, maç iptal oldu!
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Manisa Süper Amatör Lig'de Muradiyespor-Manisaspor arasında oynanan karşılaşma kuvvetli lodosun etkisiyle saha tellerinin yıkılması sonrası maçın hakemi tarafından karşılaşmanın 12. dakikasında tatil edildi.

Manisa Süper Amatör Lig'de Muradiye Stadı'nda Muradiyespor ile Manisaspor arasında oynanan ve Manisaspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşma sırasında kuvvetli lodosun etkisiyle sahanın tellerinin ve reklam panolarının yıkılması üzerine maçın hakemi Ahmet Türkeş tarafından karşılaşma 12. dakikada tatil edildi.

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