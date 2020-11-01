Loic Remy attı, Rizespor kazandı

01 Kasım 2020 Pazar 15:45 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 15:45

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, HES Kablo Kayserispor’u konu etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Dosnah’ın önüne bıraktığı topta ceza sahasının dışından kaleyi gören Boldrin şutunu çekti fakat top az farkla sağ direğin yanından auta çıktı.

10. dakikada Fernandes’in kullandığı kornerde Kanga’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

18. dakikada Abdullah’ın pasında topla buluşan Remy savunmayı geçmeye çalıştı. Önünü açık bulan Remy’nin şutunda top az farkla auta çıktı.

32. dakikada Fabricio Baiano’nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Remy’nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Kayserispor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Gustavo direkt kaleyi yokladı ancak topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

78. dakikada Onur’un pasında ceza sahasının dışında topla bulunan Boldrin’in şutunda kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.

90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. ancak VAR’da izlenen pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler x, Gökmen Baltacı x, Murat Altan x

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Emir xxx, Melnjak xxx, Yassine xx, Baiano xxx (Onur dk. 39 xx), Boldrin xxx (Doğan dk. 88 ?), Samudio xxx (İsmail dk. 76 x), Abdullah xx (Yasin dk. 76 x), Donsah xxx, Remy xxx

Yedekler: Tarık, Tunay, Selim, Michalak, Fernando, Skoda,

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kolovetsios xx, Aziz x (Muğdat dk. 90 ?), Kvrzic x (İlhan Parlak dk. 85 ?), Hasan xx, Campanharo x, Fernandes xx (İlhan Depe dk. 74 x), Lennon x (Attamah dk. 74 x), Pedro x, Kanga xx (Alibec dk. 46 x)

Yedekler: Doğan, Yasir, Oğuzhan, Emre, Ackah, ,

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Remy (dk.32) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Yassine, Yasin (Çaykur Rizespor), İlhan Depe, Alibec (HES Kablo Kayserispor)