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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının oynanmasında problem yok!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, akıllara çarşamba günü oynanacak Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını getirdi....

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar, Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde sürpriz bir konuyu gündeme getirdi. Moskova'da yaşanan protestolar ve tansiyonun yükselmesi ile Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli karşılaşmanın yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği konuşulmaya başlandı. 

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.  Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği ile sürekli irtibat halinde olduğu ve şu anda karşılaşma ile alakalı herhangi riskli bir durumun bulunmadığı bilgisi verildi. 

Galatasaray yönetimi güvenlik riski olup olmadığı hakkında elçilikle temasını sürdürürken şu anda karşılaşmanın başka bir yere alınmasını gerektirecek bir durumun olmadığı ancak olumsuz bir gelişme halinde sarı kırmızılı kulübün hemen bilgilendirileceği öğrenildi.

(Futbolarena)

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