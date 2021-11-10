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Spor

Lokomotiv Moskova maçı için Galatasaray'a kötü haber

Lokomotiv Moskova maçı için hükmen galibiyet ya da tekrar için UEFA'ya başvuran Galatasaray'a kötü haber geldi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:56
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Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya yaptığı başvuru olumsuz sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği belirterek, hükmen ya da karşılaşmanın tekrar oynanması için UEFA'ya başvurdu.

Galatasaray'ın UEFA kurallarına göre maçtan 24 saat içerisinde başvuru yapmadığı için bu talebin değerlendirilmeye alınmadığı ortaya çıktı.

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