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Lokomotiv Moskova U21: 0 Galatasaray U21: 1

Genç Aslanlar'dan kritik zafer... Galatasaray U21 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla zirveye kuruldu.

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Galatasaray U21 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmeyi başardı.  

Genç Aslanlar'a zaferi getiren golü 90. dakikada Halil İbrahim Kaya attı. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Galatasaray U21 Takımı maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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