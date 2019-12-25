25.12.2019 10:57 - Güncelleme: 25.12.2019 10:57

Rubin Kazan Sportif Direktörü, Rus kulübünün efsane oyuncusu Gökdeniz Karadeniz'i telefonla arayarak sarı-lacivertli savunmacı ile ilgili bizzat bilgi aldı.

Hali hazırda stoper arayışında olan Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'e gelecek bu teklif konusunda nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor.

Adil Rami'ye sezonun ikinci yarısında da şans vermeyi düşünmeyen Ersun Yanal'ın, Serdar Aziz'in olası satışı durumunda teknik heyetten 2 stoper takviyesi isteyeceği belirtildi.

SÜPER LİG'DE 2 GOLÜ VAR

Serdar Aziz bu sezon savunmadaki kesiciliğinin yanı sıra Süper Lig'de 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

(Fotomaç)