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Spor

Londra derbisinde 3 puan Tottenham'ın

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Londra derbisinde evinde konuk ettiği Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

26 Şubat 2023 Pazar 18:54 - Güncelleme:
Londra derbisinde 3 puan Tottenham'ın
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Premier Lig'in 25. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Tottenham ile Graham Potter'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 2-0 kazanırken goller; 46. dakikada Oliver Skipp ve 82. dakikada Harry Kane'de geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta sadece 3 puan toplayıp 1 gol atan Chelsea 31 puanda kalırken, Tottenham 45 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Ayrıca Chelsea, ligdeki son deplasman galibiyetini 16 Ekim'de Aston Villa'ya karşı aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton'a konuk olurken, Chelsea evinde Leeds United'ı ağırlayacak.

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