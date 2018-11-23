Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Londra'da Umut Güner - Burak Yılmaz görüşmesi

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Trabzonspor ile ayrılık noktasında olan Burak Yılmaz'ın Londra'da bir araya geldiği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'da 500 bin TL'lik para cezasını kabul etmeyen ve bordo-mavili camiadan da özür dilemeyen Burak Yılmaz için iddialar arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor'un satış listesine koyduğu Burak Yılmaz'ın milli arada Londra'ya gittiği burada Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Londra'ya giden Fikret Orman, Şenol Güneş, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, burada hem dinlenme hem de İngiltere-Hırvatistan maçını izlerken, Trabzonspor ile ayrılık noktasında olan milli arayı Londra'da değerlendiren Burak Yılmaz ile de görüştü. Burak ile Umut Güner bir görüşme yaparken, bu görüşmenin "planlı bir şekilde" olmadığı ifade edildi.

"GÖRÜŞME TAMAMEN TESADÜFEN"

"Tesadüfen" gerçekleştiği ifade edilen Burak Yılmaz - Umut Güner görüşmesi hakkında hem Burak Yılmaz cephesi hem de Beşiktaş cephesi, "Buluşma planlı bir şekilde gerçekleşmedi, tamamen tesadüfen bir görüşme oldu" şeklinde yorumladı.

Sezon başında Beşiktaş ile görüşen ancak tarafların bonservis bedeli üzerinde anlaşamamasından sonra Trabzonspor'da kalmaya devam Burak Yılmaz'a Süper Lig'in yanı sıra yurt dışından da iki transfer teklifi var.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA