Londra'nın mavi tarafında sular durulmuyor! Chelsea'de neler oluyor?

İngiltere Premier Lig takımlarından Londra'nın mavi ekibi Chelsea zor günlerden geçiyor. 30 Mayıs 2022 günü 19 yıllık Roman Abramovic dönemi sona ermiş ve kulüp Amerikalı Todd Boehly'e 4.25 milyar sterlin karşılığında satılmıştı. Thomas Tuchel ile sezona başlayan Chelsea sezon başında Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Kolibaly ve Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaşmıştı. Aynı zamanda Anthony Rüdiger, Timo Werner ve Romeru Lukaku gibi yıldız isimlerle yollarını ayırmıştı.

Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamış teknik direktör Thomas Tuchel ile birlikte 6 maç sonucunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış olan Chelsea, Alman menajer ile yollarını ayırarak tartışmalı bir karara imza atmıştı. Geçen yıl ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşanılan dönemdeki futboldan son derece uzaklaşılmış ve Thomas Tuchel'in kişisel hayatındaki sorunları sahaya yansımaya başlamıştı. 6 maç sonucunda Chelsea ile yolları ayrılan Alman menajerin koltuğuna Brighton Hove Albion'ın İngiliz menajeri Graham Potter getirildi. Brighton ile gösterdiği performans neticesinde birçok övgü alan Graham Potter hem profil olarak hem de oynattığı oyun açısından Thomas Tuchel ile benzeştiği noktaların olduğu düşünülerek Stamford Bridge'in anahtarlarını teslim almıştı. İlk üç maçında üç galibiyet alsa da ortaya koyduğu oyunun henüz kendi oyunu olmadığı ve güçlü bir oyuna henüz sahip olmadığı yorumları yapılmıştı. 12 maç neticesinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İngiliz menajerin son 7 maçta ise yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor.

Ocak ayı itibariyle transferlerine devam eden Chelsea'ye maalesef bu udurmlarda ilaç olamadı. Başka bir hocaya kurulmuş bir kadro ve başarıya inanmayan laubali oyuncular ile birlikte başarısızlık kaçınılmaz bir son oluyor. Chelsea'nin sorunu taktik yanlışlıklarının çok ötesinde bir zihniyet sorunu olarak göze çarpıyor. 19 yıllık Abramhovic dönemlerinde birçok çalkantılı zaman geçirse de bu kısa döneme 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 Premier Lig şampiyonluğu sığdırılmıştı. Sezon başında yapılan yanlış transferler ve Amerikalı yatırımcıların tecrübesizliği birleşince ortaya bu korkunç durum çıkıyor.

NELER YAPILMASI GEREKİYOR?

Londra'nın kırmızı tarafı Arsenal'de olduğu gibi yeni hocaya sabır göstermek ve her konuda arkasında olmak sanırım sorunun %50'sini çözmüş oluyor. Ondan sonraki %50 ise hocanın maharetlerine aklıyor. Fakat Graham Potter gibi tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş ve başarıya aç bir teknik direktörün sabır gösterilirse başarılı olacağı inancındayım. Arsenal yönetiminin Mikel Arteta'ya gösterdiği sabır bugün henüz ligin yarısına yeni girilmişken şampiyonluk hesapları yaptırıyorsa alınacak riskin pek de kötü sonuçlar doğurmayacağına inanmak gerekiyor.

Star Gazetesi