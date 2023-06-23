Lonzo Ball, önümüzdeki sezonu şimdiden kapattı

Chicago Bulls başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, Lonzo Ball'un gelecek sezon oynamasının beklenmediğini açıkladı.

Karnisovas, Lonzo'nun iyileşme sürecinde önemli derecede ilerleme kaydetmeye devam ettiğini şu sözlerle belirtti:

"İyileşiyor. Geçen ay koltuk değneklerini bırakmıştı. Herşey iyi gidiyor. Yaza girerken beklentimiz gelecek sezon geri dönmemesi ve iyileşmesine devam etmesi üzerine. Geri dönebilirse harika olur."

Daha önce Mart ayında sol dizinden ameliyat olan Ball (geçen yılın Ocak ayından beri üçüncü operasyonu), iki yıl önce Bulls'a katıldığından beri sadece 35 maçta forma giymiş ve 2020-21 sezonunda 13.0 sayı, 5.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalamıştı.