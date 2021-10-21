Lorenzo Insigne, Inter yolunda

21 Ekim 2021 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:39

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin takımdan ayrılabileceği ve Inter'e imza atabileceği öne sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Vincenzo Pisacane'nin, Inter'in temsilcileriyle bir araya geldiği ve transfer için konuştuğu belirtildi.

Öte yandan çıkan haberlerde Pisacane'nin Inter'de forma giyen Danilo D'Ambrosio'nun da menajerliğini yaptığı ve bu görüşmenin rutin olduğunu söylediği belirtildi.

NAPOLİ SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Napoli'nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle yeni kontrat yapmak istediği ancak Insigne'nin 4.6 milyon euroluk teklife henüz yanıt vermediği kaydedildi.

İtalyan yıldızın adı Inter dışında Manchester United ile de anılıyor.