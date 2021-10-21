İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4463
  • EURO
    11,0212
  • ALTIN
    540.604
  • BIST100
    1455.42
Spor

Lorenzo Insigne, Inter yolunda

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin takımdan ayrılıp Inter'e gidebileceği belirtildi.

21 Ekim 2021 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:39
ABONE OL

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin takımdan ayrılabileceği ve Inter'e imza atabileceği öne sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Vincenzo Pisacane'nin, Inter'in temsilcileriyle bir araya geldiği ve transfer için konuştuğu belirtildi.

Öte yandan çıkan haberlerde Pisacane'nin Inter'de forma giyen Danilo D'Ambrosio'nun da menajerliğini yaptığı ve bu görüşmenin rutin olduğunu söylediği belirtildi.

NAPOLİ SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Napoli'nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle yeni kontrat yapmak istediği ancak Insigne'nin 4.6 milyon euroluk teklife henüz yanıt vermediği kaydedildi.

İtalyan yıldızın adı Inter dışında Manchester United ile de anılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.