Kara Kartal’ın geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, Türkiye’de kalmak istiyor. Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Alman kalecinin, geleceği ile ilgili futbol şube sorumluları Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile görüştüğü öğrenildi.

Yapılan görüşmede Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki eldivenin, “Türkiye’ye ailecek alıştık. Sizde isterseniz eğer, ben Beşiktaş’ta kalmayı çok isterim. Yönetim bonservisimi alırsa çok mutlu olurum” dediği belirtildi.

8 milyon Euro

Siyah-Beyazlılar’ın, Liverpool ile yaptığı anlaşmada 8 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Özellikle son haftalardaki görüntüsü ile göze giren tecrübeli file bekçisi için yönetim ve teknik heyet sezon sonuna doğru bir görüşme yapacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’dan olumlu rapor çıkması halinde Kırmızılar’ın gelecek planlarında yer almayan Karius için pazarlığa başlanacak.

(Fanatik)