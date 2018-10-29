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Loris Karius: Gol yemeden maçları tamamlamamız gerekiyor

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Rizespor'u 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Rakibin 9 kişi kaldığını hatırlatan Karius, "Önemli bir maçtı, işleri tekrar yoluna koymamız gerekiyordu. Rakip eksik kaldı, uzun süre eksik oynadı, bunu da kabul etmek lazım ve çok da abartmamak lazım" ifadelerini kullandı.
 
Duran toplarda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Alman kaleci, "Savunmada derli toplu bir hale gelmemiz gerekiyor. Gol yemeden maçları tamamlamamız gerekiyor. Duran toplardan gereğinden fazla gol yedik, çalışıp bunu azaltmamız gerekiyor. Hücumda kaliteliyiz ama geride de özellikle duran toplarda dikkatli olmamız lazım" dedi.

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