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Loris Karius: Her şeyin mümkün olduğunu gösterdik

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Galatasaray galibiyetinin ardından şampiyonluğa olan inançlarının daha çok arttığını belirtti.

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Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından Alman kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu.
 
Taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Karius, ''Harika bir atmosferdi, tam beklediğim gibiydi. Taraftarlar hep arkamızda oldu. Kolay bir maç olmadı, çok zordu ama taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaştık.'' şeklinde konuştu.
 
''HER ŞEYİN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERDİK''
 
Galatasaray galibiyetinin öneminden bahseden Loris Karius, ''Derbi galibiyeti önemliydi. Derbiyi kazanarak liderliğe yaklaşmamız önemliydi. Galatasaray ile olan mesafeyi kapattık. Şu an inancımız daha yükseldi. Her şeyin açık ve mümkün olabileceğini gösterdik.'' dedi.

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