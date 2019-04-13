Loris Karius: Ligin en güçlü takımını yendik

Maç sonunda yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan başarılı kaleci şunları söyledi;

Çok zor bir maç oynadık. Çok yüksek standartta oynadık. Kabul etmeliyiz ki karşımızda çok iyi bir takım vardı. İlk yarıda bazı sorunlar yaşadık ama ikinci yarıda oyunu kontrol ederek maçı kazanmayı başardık. Karşımızda lider takım vardı. Sezonun sonu yaklaşırken şu an zirvedeler. Çok az gol atıp çok fazla gol buldular. Bana kalırsa ligin en iyi, en güçlü takımına karşı oynadık ama onları yenebildiğimizi gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Atiba'yla aynı takımda oynamak çok büyük bir mutluluk. Bugün de çok fazla koştu ve mücadele etti.