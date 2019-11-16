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'Loris Karius, Neuer kadar süper!'

Son 5 maçta 1 gol yiyen ve 5 maçta kalesini kapatan Alman eldivenin şu anki formu ile Bayern Münih’in kalecisinden daha iyi durumda olduğu vurgulandı.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞLI Loris Karius geçen sezondan bu yana performansı ile sıkça eleştirilse de son dönemde yükselen formu ile Alman basınının da dikkatini çekti. Bild Gazetesi’nde Alman kalecilerle ilgili bir haber yapılırken, Siyah-Beyazlı file bekçisinin şu anki formu ile Bayern Münih’in file bekçisi Manuel Neuer ve Barcelona’nın kalecisi Marc-Andre ter Stegen’den daha iyi durumda olduğu belirtilerek, “Karius istatistikleriyle, iki dev Alman kaleciyi geride bıraktı” ifadesine yer verildi. 

KARİUS MAÇ BAŞINA 1 GOL YEDİ

Son 5 maçta sadece 1 gol yiyen ve bu sezon 5 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karius öne çıkan isim olurken, Neuer ve ter Stegen ise bu sezon üçer maçta gol yemedi. Beşiktaşlı Karius’un lig performansı da genel olarak rakiplerine fark attı. Siyah-Beyazlı eldiven 10 lig maçında 10 golü kalesinde görürken maç başına 1 gol yedi. 11 maçta 16 gole engel olamayan Neuer, Bayern Münih’te ligde maç başına 1.45’lik gol ortalaması tuttururken, ter Stegen ise 12 maçta yediği 15 golle maç başına 1.25 gol yedi.

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