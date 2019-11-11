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Loris Karius son haftalarda kalesinde devleşiyor

Beşiktaş’ta Loris Karius rüzgarı esiyor... 9. haftada Vodafone Park’ta 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinden itibaren performansı zirveye çıkan Alman file bekçisi, kalesinde güven veriyor.

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Geçen hafta Beşiktaş’ın 2-1 galip geldiği Antalyaspor deplasmanında 3 önemli kurtarışa imza atan Karius, dün de Denizlispor karşılaşmasında yine hatasız bir 90 dakika çıkardı. Tecrübeli file bekçisi, özellikle maçın ilk yarısında herkesin ‘gol’ dediği Rodallega’nın frikiğinde inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ

Direk dibine hızlı gelen topu müthiş bir refleksle engelleyen Karius, sadece tribünlerden değil, hem takım arkadaşları hem de kulübeden alkış aldı. Kritik mücadeleyi 4 kurtarışla tamamlayan Loris Karius’u, 35. dakikadaki frikik pozisyonundan sonra vuruşu yapan Denizlisporlu Rodallega da yanına gelip tebrik etti. Alman yıldız, ligdeki son 5 karşılaşmanın 4’ünde kalesini kapatırken, sadece Antalya maçında 1 gol yedi.

(Fanatik)

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