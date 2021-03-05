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Spor

Loris Karius ve Bayern Münih! Sürpriz iddia...

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih bu sezon Union Berlin'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Loris Karius'u transfer listesine aldı.

05 Mart 2021 Cuma 23:29 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 23:29
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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan Loris Karius için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bonservisi Liverpool'da olan ve Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen Karius'un Bayern Münih'e transfer olabileceği ileri sürüldü.

ALEXANDER NÜBEL AYRILIYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, yedek kalecisi Alexander Nübel'i sezon sonunda Monaco'ya satmayı planlıyor.

Bundesliga ekibinin Neuer'in arkasında bekleyecek adaylar arasında Loris Karius'u da eklediği belirtildi.

Liverpool ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan ve 3 sezondur kiralık olarak farklı takımlarda bulunan Karius'un resmi teklifi beklediği kaydedildi.

Union Berlin'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan Karius, 4 gol yedi.

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