Loris Karius'la yollar ayrılıyor

Bazen maç kurtaran, bazen de yediği hatalı gollerle herkesi isyan ettiren Alman file bekçisinin Beşiktaş’taki geleceği hala tartışma konusu. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu konudaki kararı da Karius’un geleceğini belirleyecek. Alman file bekçisi sezonun son maçının ardından, “Beşiktaş’ta mutluyum ve sözleşmem bitene kadar buradayım” diyerek ayrılmaya niyeti olmadığını ortaya koymuştu. Ancak Karius’a gelen teklifler bu rüzgarı tersine çevirebilir.

PAVLENKA’NIN TEK ALTERNATiFi

Alman basınına göre; 25 yaşındaki file bekçisi, ülkesine dönmeye çok yakın. Çünkü Werder Bremen’in başarılı file bekçisi Jiri Pavlenka’ya Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler var. Bu tekliflerden en önemlileri ise Juventus ve Liverpool tarafından yapılanlar. Bu iki kulübün ilgisi, Jiri Pavlenka’nın Werder’de kalmasının zorluğuna işaret ediyor. Bu yüzden de Alman Kulübü, Beşiktaş’ta huzursuz olan Loris Karius’u transfer etmek için temaslarda bulunuyor. Karius, Jiri Pavlenka’nın yerini dolduracak tek alternatif olarak düşünülüyor.

TARAFTARLA BiR KOPUKLUK VAR

Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann ise Jiri Pavlenka hakkındaki haberlerin söylentiden ibaret olduğunu ve ne Juventus ne de Liverpool’dan kendilerine resmi bir teklif geldiğini söyledi. Baumann yeni sezon planlarını yaptıklarını da belirterek, “Pavlenka’yı transfer etmek isteyen kulüp 30 milyon euronun üzerinde bir yatırım yapmak durumunda. Bizimle sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor” dedi. Haberde, Karius’un bütün sezon oynamasına rağmen Beşiktaş taraftarıyla arasında bir kopukluk olduğu da vurgulandı.

(Akşam)