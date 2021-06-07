İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6276
  • EURO
    10,5183
  • ALTIN
    524.32
  • BIST100
    1446.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Los Angeles Clippers konferans yarı finalinde
Spor

Los Angeles Clippers konferans yarı finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Dallas Mavericks'i 126-111 yenen Los Angeles Clippers, ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:29
ABONE OL

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı ilk tur serisi son maçında Clippers, Staples Center'da Mavericks'i ağırladı.

Konuk takım mücadelenin ilk çeyreğini 38-35 önde kapatsa da Clippers devre arasına 70-62 üstün girdi. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Clippers, üçüncü periyodunu 100-85 önde bitirdiği karşılaşmadan 126-111 galip ayrıldı.

Seriyi 4-3 kazanan Clippers, Batı Konferansı yarı finalinde Utah Jazz ile eşleşti.

Los Angeles ekibinde Kawhi Leonard, 28 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, Marcus Morris 23 sayı, Paul George 22 sayı, 10 asistle galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 46 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith'in 18 sayı, 10 ribaunt ve Kristaps Porzingis'in 16 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.