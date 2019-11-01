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Los Angeles Clippers San Antonio'yu devirdi

Los Angeles Clippers, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 103-97 mağlup etti.

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NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından konuk ettiği San Antonio Spurs'u 103-97 yendi.
 
Sezonun dördüncü galibiyetini elden eden Clippers'ta Kawhi Leonard 38 sayı, 12 ribaunt ve 4 top çalma, Montrezl Harrell ise 24 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
 
Bu sezon dördüncü maçında ilk yenilgisini alan Spurs'ta DeMar DeRozan 29 sayı ve 7 ribaunt, Derrick White 20 sayı ile takımının en skorer oyuncuları oldu.
 
PELICANS'IN İLK GALİBİYETİ
 
NBA'in genç oyunculardan kurulu temsilcisi New Orleans Pelicans, bu sezonki ilk galibiyetini konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-107 yenerek aldı.
 
Pelicans'ta Jahlil Okafor 26 sayı ve 5 ribaunt, Brandon Ingram 25 sayı ve 5 asist, Frank Jackson 21 sayı, Jrue Holiday ise 19 sayı ve 7 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
 
Bu sezon ikinci kez sahadan mağlup ayrılan üç galibiyetli Nuggets'ta Michael Porter 15, Jamal Murray ve Jerami Grant 14, Nikola Jokic 13, Malik Beasley 11, Mason Plumlee ve Paul Millsap 10’ar sayı kaydetti.
 
HEAT DEPLASMANDA KAZANDI
 
Doğu Konferansı temsilcilerini karşı karşıya getiren günün diğer karşılaşmasında Miami Heat, deplasmanda Atlanta Hawks'u 106-97'lik skorla geçti.
 
Beşinci maçında elde ettiği dördüncü galibiyetle sezona iyi bir başlangıç yapan Heat'te Kendrick Nunn 28, Tyler Herro 17 sayı, Meyers Leonard 16 sayı ve 8 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
 
Sezonun üçüncü yenilgisini alan Hawks'ta DeAndre' Bembry 18 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle triple-double'a yaklaşan bir performans sergilerken, Jabari Parker 23, John Collins 12 sayı attı.
 
NBA'de yarın 8 maç oynanacak.

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