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Spor

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 119-96 yenerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Lakers, finalde Denver Nuggets-Los Angeles Clippers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA13 Eylül 2020 Pazar 10:45 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 10:45
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NBA play-off'larına Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasındaki Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Birinci ve üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla mücadeleden 119-96 galip ayrılan ve seriyi 4-1 kazanan Lakers, 2009-2010 sezonunun ardından ilk kez konferans finallerine kaldı.

Lakers'ta LeBron James, 29 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle galibiyette başrol oynadı. Kyle Kuzma 17, Markieff Morris 16, Danny Green 14 ve Anthony Davis 13 sayı üretti.

Rockets'ta James Harden'ın 30, Jeff Green'in 13 ve Russell Westbrook'un 10 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets-Los Angeles Clippers (2-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Doğu Konferansı finalinde ise Miami Heat ile Boston Celtics mücadele edecek.

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