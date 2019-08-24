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Los Angeles Lakers Howard'ı kadroya katıyor

Los Angeles Lakers'ın, Dwight Howard'ı Memphis Grizzlies'in kendisinin kontratını ödeyip serbest bırakma işlemi tamamladıktan sonra kadroya katacağı açıklandı.

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Los Angeles Lakers'ın, Dwight Howard'ı Memphis Grizzlies'in kendisinin kontratını ödeyip serbest bırakma işlemi tamamladıktan sonra kadroya katacağı açıklandı.
 
Howard, geçtiğimiz ay Lakers'la anlaştıktan kısa süre sonra çapraz bağlarını koparan pivot DeMarcus Cousins'in yerine geçebilecek bir oyuncu olarak göreve geldi. Cousins önümüzdeki sezonu komple kaçırma ihtimaliyle yüzleşiyor ve Howard, Lakers'ın uzun rotasyonunda JaVale McGee ve Anthony Davis'e katılacak.
 
BU, HOWARD'IN İKİNCİ LAKERS DÖNEMİ
 
33 yaşındaki oyuncu, daha önce 2012 yılının Ağustos ayında Orlando Magic'ten Lakers'a gelmiş ve rakamları kağıt üzerinde iyi gözükse de, başarısız bir sezon geçirmişti. Howard, şampiyonluk için yarışan bir süpertakım kurma umuduyla Steve Nash, Kobe Bryant ve Pau Gasol'e katılmıştı.
 
Howard, Los Angeles'tan ayrıldıktan sonraki altı yılda altı takım değiştirmiş, ancak Brooklyn veya Memphis formalarını hiç giymemişti. Howard geçen yaz Washington Wizards'la anlaşmış, ancak omurilik ameliyatından ötürü ancak dokuz maçta forma giyebilmişti.

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