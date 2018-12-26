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Los Angeles Lakers kazandı ama LeBron James'i kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'a 127-101 yenildi.

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NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James'in üçüncü periyotta  kasığından sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda Warriors'ı 127-101 yenerek bu  sezon 20. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Andre Iguodala 23 sayıyla takımının en skorer ismi  olurken, Kevin Durant 21, Stephen Curry 15 sayıyla maçı tamamladı.

Kyle Kuzma'nın 19 sayı ürettiği Lakers'ta LeBron James 17 sayı, 13  ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Irving galibiyeti getirdi

Boston Celtics, normal süresi 108-108 sona eren mücadelede  Philadelphia 76ers'ı 121-114 mağlup etti.

Celtics'te Kyrie Irving 40 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol  oynarken, Jayson Tatum 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim  oldu.

Joel Embiid'in 34 sayı, 16 ribauntluk performans sergilediği konuk  ekipte ise 9 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 3 sayı, 3  ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96

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