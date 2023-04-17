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Spor

Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies karşısında 1-0 öne geçti

Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 128-112 mağlup ederek deplasmanda 1-0 öne geçti.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies karşısında 1-0 öne geçti
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Batı Konferansı play-off turu ilk maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 128-112'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 üstünlük kurdu. Lakers'ta Rui Hachimura 29 sayı ve 6 ribaund, Austin Reaves 23 sayı ve 4 asist, Anthony Davis 22 sayı ve 12 ribaund, LeBron James de 21 sayı ve 11 ribaund ile galibiyette pay sahibi oldu. Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr. 31 sayı ve 5 ribaund, Desmond Bane 22 sayı ve 6 asist, Ja Morant 18 sayı ve 6 ribaund, Dillon Brooks da 15 sayı ve 4 ribaund üretti. Serinin ikinci karşılaşması, 19 Nisan Salı gecesi Grizzlies'in ev sahipliğinde oynanacak.

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