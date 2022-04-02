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Spor

Los Angeles Lakers peş peşe 5. maçını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi için önem taşıyan karşılaşmada 11. sıradaki Los Angeles Lakers, 9. sıradaki New Orleans Pelicans'ı ağırladı. Müsabakayı 114-111 kazanan Pelicans, Lakers ile arasındaki farkı 3 maça çıkardı.

2 Nisan 2022 Cumartesi 11:31 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 11:31
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Pelicans'ı galibiyete, 32 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum, 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynayan Brandon Ingram ve 17 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 16 Şubat'tan beri ilk kez sahaya çıkan Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 23 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

Batı Konferansı'nın 10. basamağındaki San Antonio Spurs de sahasında Portland Trail Blazers'ı 130-111 yenerek Lakers ile arasına 1 maçlık fark koydu.

SONUÇLAR

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 135-103

Orlando Magic-Toronto Raptors: 89-102

Boston Celtics-Indiana Pacers: 128-123

Houston Rockets-Sacramento Kings: 117-122

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 101-110

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-153

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 122-114

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 130-111

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 130-136

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 111-114

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