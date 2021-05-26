Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı yenerek seriyi eşitledi

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Konuk ekipte Dennis Schröder 24, LeBron James 23 sayıyla maçı tamamladı.
Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.
Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
Mavericks'te Luka Doncic 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti.
Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 130-108 (2-0)
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)