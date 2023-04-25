Los Angeles Lakers, seride 3-1 öne geçti

NBA play-off'ları ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i uzatmaya giden maçta 117-111 yenerek seride 3-1 öne geçti. Lakers'ta 22 sayı ve 20 ribaundla double-double yapan LeBron James, galibiyetin mimarı oldu.

NBA play-off'larında heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı takımlarının play-off ilk tur mücadelesinde Los Angeles Lakers, sahasında Memphis Grizzlies'ı uzatma sonunda 117-111'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı. Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 20 ribaund ve 7 asistle, Anthony Davis de 12 sayı, 11 ribaundla double-double yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte Austin Reaves 23 sayı, 6 asist, D'Angelo Russell 17 sayı, 3 asist, Jarred Vanderbilt de 15 sayı ve 6 ribaundla katkı verdi. Grizzlies'ta ise Desmond Bane 36 sayı ve 7 ribaund, Ja Morant 19 sayı ve 7 asist, Jaren Jackson Jr. da 14 sayı ve 14 ribaundla müsabakayı tamamladı. Serinin 5. maçı, 26. Nisan'da Grizzlies'ın sahasında oynanacak.