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Spor

Los Angeles Lakers'a bir darbe de Denver Nuggets'tan

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, play-in'e kalma mücadelesi veren Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 129-118'lik skorla geçti.

4 Nisan 2022 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 12:11
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Sezonun 47. galibiyetine uzanan Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 38 sayı, 18 ribaunt ve 6 asist, Will Barton 25 sayı, Aaron Gordon 24 sayı ve 8 ribaunt, DeMarcus Cousins 14 sayıyla galibiyette etkili oldu.

Üst üste 6'ncı, sezonun ise 47'nci mağlubiyetini alan 31 galibiyetli Lakers, Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alırken, play-in'e kalma şansını zora soktu. LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Lakers'ta, Anthony Davis 28 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Russell Westbrook 27 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Carmelo Anthony 17 sayılık performans sergiledi.

SONUÇLAR

NBA'e 12 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Boston Celtics-Washington Wizards: 144-102

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 112-118

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 118-129

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 117-121

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 108-112

Orlando Magic-New York Knicks: 88-118

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 117-96

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 132-139

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 113-92

Toronto Raptors-Miami Heat: 109-114

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 90-109

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 119-100

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