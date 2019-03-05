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Los Angeles Lakers'ı LeBron James de kurtaramadı

Batı Konferansı’ndaki derbi mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 113-105 mağlup etti.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Batı Konferansı’ndaki Los Angeles derbisinde ise Clippers, konuk olduğu Lakers’ı 113-105 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.
 
Bu sezon 37. kez kazanarak play-off’a kalma yolunda avantaj yakalayan Clippers’ta Danilo Gallinari 23 sayı ve 6 ribaunt, Lou Williams 21 sayı, Montrezl Harrell ise 14 sayı ve 11 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.
 
Sezonun 34. mağlubiyetini alan Lakers’ta LeBron James 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Rajon Rondo da 24 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.
 
NBA’de yarın 6 maç oynanacak.
 
Sonuçlar
 
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 127-88
 
Miami Heat-Atlanta Hawks: 114-113
 
San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 104-103
 
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-105
 
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 112-115
 
Sacramento Kings-New York Knicks: 115-108
 
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 105-113
 
(AA)
 

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